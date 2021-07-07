На Гаити объявили 15-дневный национальный траур после убийства президента

Власти Гаити объявили 15-дневный национальный траур после убийства президента страны Жовенеля Моиза. В течение этого времени будут приспущены государственные флаги, запрещены увеселительные мероприятия и развлекательные передачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Le Nouvelliste.
Национальный траур на Гаити будет продолжаться с 8 по 22 июля. В течение этих 15 дней в стране будут приспущены государственные флаги, дискотеки и другие подобные заведения останутся закрытыми, по радио и телевидению будут транслироваться специальные программы.
После публикации указа о национальном трауре к народу Гаити обратился премьер-министр страны Клод Жозеф. Он призвал население к спокойствию и заверил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. При этом, его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.
Отметим, на Гаити закрыли Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Авиарейсы перенаправляют в другие страны или отменяют.
Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.