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На Гаити объявили 15-дневный национальный траур после убийства президента

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Гаити объявили 15-дневный национальный траур после убийства президента страны Жовенеля Моиза. В течение этого времени будут приспущены государственные флаги, запрещены увеселительные мероприятия и развлекательные передачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Le Nouvelliste.

Национальный траур на Гаити будет продолжаться с 8 по 22 июля. В течение этих 15 дней в стране будут приспущены государственные флаги, дискотеки и другие подобные заведения останутся закрытыми, по радио и телевидению будут транслироваться специальные программы.

После публикации указа о национальном трауре к народу Гаити обратился премьер-министр страны Клод Жозеф. Он призвал население к спокойствию и заверил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. При этом, его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.

Отметим, на Гаити закрыли Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Авиарейсы перенаправляют в другие страны или отменяют.

Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.

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