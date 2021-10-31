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В Гаити напали на школу, пострадали четыре человека

Автор: Анна Полисученко

В столице Гаити, городе Порт-о-Пренсе, вооружённые злоумышленники напали на одну из школ. Пострадали как минимум четыре человека, в том числе ребёнок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Prensa Latina.

По предварительной информации, злоумышленники могли совершить нападение на школу с целью похищения людей. Сотрудникам полиции удалось отразить атаку неизвестных преступников. Пострадавшие в результате нападения госпитализированы. Устанавливаются личности нападавших.

После убийства в Гаити в начале июля текущего года президента Жовенеля Моиза, а также после землетрясения, произошедшего в августе и унёсшего жизни 2,2 тыс. человек, в Гаити произошло резкое обострение социально-экономической ситуации. В стране наблюдается рост насилия и случаев похищения людей ради выкупа.

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