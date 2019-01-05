Гадания на Рождество: как приоткрыть завесу будущего

Фото: Рождественские гадания (pixabay.com)

В канун Рождества устраивают гадания на любовь и суженого

Как правильно ворожить в Сочельник на суженого и самые популярные гадания на Рождество, которые легко можно провести дома в ночь перед праздником - у нас на Styler.

История рождественских гаданий

В ночь с 6 на 7 января начинаются так называемые святки, то есть период праздников. Издавна в эту ночь особо популярным было гадание на Рождество дома. Начиная с самого вечера, накрывая на стол, по особым приметам пытались предугадать, каким станет будущий год - урожайным или бесхлебным, какими будут погодные условия, будет ли пополнение в семействе.

Задабривая предков и всевозможных духов, люди старались жить в гармонии не только с реальным, но и с потусторонним миром. Считалось, что именно в Святвечер можно узнать о своем будущем, поэтому многие, особенно незамужние девушки, старались не пропустить такой момент.

Фото: Незамужние девушки в гадании 6 января хотят узнать имя суженого (pixabay.com)

Самые популярные гадания на Рождество

Все рождественские гадания можно разделить на индивидуальные, когда гадают в одиночестве (чаще это гадание на сон), и групповые, которые могут проходить в веселой атмосфере и даже имеют дух соревнования.

Кроме того, значительно отличаются гадания для незамужних девушек, главным вопросом для которых является будущее замужество и характеристика парня, и остальных любопытных, которых просто интересует, что произойдет с ними дальше.

К общению с потусторонними силами всегда выдвигалось несколько требований:

Гадание должно было проходить в тишине, чтобы не "спугнуть" духа.

Если использовалось зеркало, нужно было удалить из комнаты всех животных.

Все гадающие должны сидеть в расслабленной позе, не скрещивая рук и ног, чтобы не перекрывать астральные каналы связи.

Фото: В Рождество можно погадать на кофейной гуще (pixabay.com)

Среди особо популярных методов "заглядывания" в будущее можно назвать гадание на кофейной гуще или воске, когда по узорам или форме полученного слитка пытаются догадаться о том, что принесет будущий год. Легким по выполнению, но, как говорят знатоки, очень правдивым является гадание на книге (когда, задумав номер страницы и строки, зачитывают найденную цитату и трактуют ее на свой лад).

Многим нравится гадание на бумаге. Для этого нужно скомкать лист бумаги, положить его на блюдо и подпалить в темноте. По контурам тени, полученной в момент сгорания, судят о будущем.

Но все же самыми популярными остаются гадания на Рождество на суженого. Их выполняют девушки, желающие узнать, готовиться ли в этом году к свадьбе, каким будет жених, а в идеале - кто именно им станет.

Во многих семьях передаются легенды, что мама или бабушка своего будущего мужа увидела во сне, поэтому не устаревают гадания на сон:

Рождественское гадание "Замок над водой"

Девушка должна запереть навесной замок, держа его над водой и приговаривая: "Суженый мой, ряженый, приди пить попроси". Считается, что приснившийся парень и будет мужем.

Фото: Рождественские гадания проводятся при свечах (pixabay.com)

"Пересол"

На ночь девушка ест пересоленную пищу и ложится спать со словами: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот мне пить подаст". Результат - идентичный первому гаданию.

Точно так можно класть под подушку гребень и просить милого расчесать волосы, поясок - и просить суженого прийти подпоясать.

Рождественское гадание на имя

Собираясь группками на улице, девушки старались узнать имя будущего мужа, по очереди спрашивая мужские имена у повстречавшихся на пути мужчин.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"На заборе"

Выбирая приглянувшийся забор, девушка считала колья (доски, прутья), приговаривая : "Богатый, бедный, вдовец, молодец", пытаясь узнать подробности о женихе.

Зеркальный коридор

Особо храбрые пытались разглядеть будущую пару в зеркальном коридоре, образованном из двух зеркал и двух свечей. Но на это гадание решались немногие.

Фото: Гадание на Рождество с зеркалом (pixabay.com)

В полночь на Рождество при свете свечей девушка должна из двух зеркал сделать коридор, сесть напротив одного из них и произнести слова: "Суженый-ряженый, приди! Покажись в этом зеркале". Образ суженого должен появиться у девушки за спиной. Налюбовавшись будущим женихом необходимо сказать следующее: "Чур с этого места".

Поговаривали, что если вовремя не произнести эту фразу и не окончить гадание, нечистые силы могут проникнуть через зеркальнй коридор в мир живых и навлечь беду на девушку и ее семью. Именно поэтому рождественское гадание на зеркалах всегда считали опасным.

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Видео: РБК-Украина