У Гаазі чоловік напав на будівлю посольства Білорусі

Чоловік у Нідерландах пошкодив будівлю посольства Білорусі. Він розмалював будівлю та вибив вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Omroep West.
Інцидент стався в ніч на 2 липня у Гаазі. Невідомий чоловік вибив вікна та розмалював будівлю посольства. На опублікованих фото помітно червоно-чорну фарбу та написи: "Лука-терорист".
Також на будівлі посольства є написи білоруською мовою: "Живе Білорусь".
Правоохоронці у Нідерландах затримала чоловіка, який пошкодив посольство. Поліція огородила територію та проводить розслідування.
Нагадаємо, що Білорусь з перши днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. З білоруської території у лютому 2022 року в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.
Також нещодавно у Білорусі на бойове чергування заступив дивізіон ЗРК С-400, який передала Росія.
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