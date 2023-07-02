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У Гаазі чоловік напав на будівлю посольства Білорусі

Фото: у Нідерландах напали на посольство Білорусі (omroepwest.nl)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік у Нідерландах пошкодив будівлю посольства Білорусі. Він розмалював будівлю та вибив вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Omroep West.

Інцидент стався в ніч на 2 липня у Гаазі. Невідомий чоловік вибив вікна та розмалював будівлю посольства. На опублікованих фото помітно червоно-чорну фарбу та написи: "Лука-терорист".

Також на будівлі посольства є написи білоруською мовою: "Живе Білорусь".

Правоохоронці у Нідерландах затримала чоловіка, який пошкодив посольство. Поліція огородила територію та проводить розслідування.

Білорусь допомагає Росії

Нагадаємо, що Білорусь з перши днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. З білоруської території у лютому 2022 року в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.

Також нещодавно у Білорусі на бойове чергування заступив дивізіон ЗРК С-400, який передала Росія.

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Білорусь