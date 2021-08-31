Футуристический минивэн Hyundai Staria едет в Украину: объявлены цены и комплектации

Минивэн Hyundai Staria с ярким футуристическим дизайном будет официально продаваться в Украине. Цены стартуют с 1,06 миллиона гривен, а всего покупателям предложат четыре комплектации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Хюндай Мотор Украина"
Продажи эффектного минивэна Hyundai Staria в Украине стартуют уже в сентября. Это отличная новость как минимум по двум причинам. Во-первых, сегмент классических MPV в Украине чрезвычайно скуден, а во-вторых, сама Staria достойна быть представленной в нашей стране благодаря яркому футуристическому дизайну.
Спереди автомобиль выделяется длинной горизонтальной линией дневного ходового света и основными фарами, которые расположены снизу. Чистые линии, панорамное остекление - Staria действительно красива. Салон предлагает несколько вариантов трансформации, что позволяет использовать минивэн как в качестве мобильного бизнес-офиса, так и семейного автомобиля.
В Украине для Hyundai Staria предусмотрен только один силовой агрегат: дизель объемом 2,2 литра (177 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией на выбор. Привод - передний или поный.
Зато покупаль сможет выбирать из четырех комплектаций - Comfort, Business, Business + и Top.
Самый доступный Hyundai Staria в базовой комплектации Comfort оценен в 1,06 млн гривен. За машину в комплектации Business придется отдать минимум 1,15 млн грин, а Business + обойдется минимум в 1,32 млн грн. Топ-весрия Top стоит от 1,57 млн.
Напомним, ранее продажи Hyundai Staria начались в Европе. Переднеприводная версия в Германии стоит 56 тысяч евро, а полноприводная стартует с 58 тысяч.