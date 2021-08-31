Футуристический минивэн Hyundai Staria едет в Украину: объявлены цены и комплектации

Продажи эффектного минивэна Hyundai Staria в Украине стартуют уже в сентября. Это отличная новость как минимум по двум причинам. Во-первых, сегмент классических MPV в Украине чрезвычайно скуден, а во-вторых, сама Staria достойна быть представленной в нашей стране благодаря яркому футуристическому дизайну.

Спереди автомобиль выделяется длинной горизонтальной линией дневного ходового света и основными фарами, которые расположены снизу. Чистые линии, панорамное остекление - Staria действительно красива. Салон предлагает несколько вариантов трансформации, что позволяет использовать минивэн как в качестве мобильного бизнес-офиса, так и семейного автомобиля.

Длина мнивэна составляет 5253 мм, ширина - 1997 мм, высота - 1990 мм, а колесная база - 3273 мм.

В Украине для Hyundai Staria предусмотрен только один силовой агрегат: дизель объемом 2,2 литра (177 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией на выбор. Привод - передний или поный.

Комлектации Hyundai Staria

Зато покупаль сможет выбирать из четырех комплектаций - Comfort, Business, Business + и Top.

Comfort . Передний привод и "механика". Оснащение - фронтальные подушки безопасности, мультимедиа с монохромным сенсорным дисплеем 5 дюймов, датчик света, галогенные фары головного света, тканевый салон, стальные 17-дюймовые колеса.

. Передний привод и "механика". Оснащение - фронтальные подушки безопасности, мультимедиа с монохромным сенсорным дисплеем 5 дюймов, датчик света, галогенные фары головного света, тканевый салон, стальные 17-дюймовые колеса. Business. Передний привод, "меазника" или "автомат". Оснащение - фронтальные и боковые эйрбэги (для водителя и переднего пассажира), климат-контроль, круиз-контроль, электропривод зеркал, камера заднего вида, задний парктроник, подогрев руля и передних сидений, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, светодиодные фары головного света, литые 17-дюймовые колеса.

Передний привод, "меазника" или "автомат". Оснащение - фронтальные и боковые эйрбэги (для водителя и переднего пассажира), климат-контроль, круиз-контроль, электропривод зеркал, камера заднего вида, задний парктроник, подогрев руля и передних сидений, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, светодиодные фары головного света, литые 17-дюймовые колеса. Business +. Передний или полный привод, "автомат". Оснащение (дополнительно к Business) - система мониторинга "слепых" зон, система предупреждения о перекрестном столкновении при движении задним ходом, бесключеой доступ, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, передний парктроник, светодиодные задние фонари, отделка сидений экокожей, литые 18-дюймовые колеса.

Передний или полный привод, "автомат". Оснащение (дополнительно к Business) - система мониторинга "слепых" зон, система предупреждения о перекрестном столкновении при движении задним ходом, бесключеой доступ, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, передний парктроник, светодиодные задние фонари, отделка сидений экокожей, литые 18-дюймовые колеса. Тоp. Передний или полный привод, "автомат". Оснащение (дополнительно к Business+) - надувные шторки безопасности водителя и переднего пассажира, система кругового обзора, электропривод двери пассажирского салона, подогрев среднего ряда сидений, вентиляция переднего и среднего ряда сидений, мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном, акустикой Bose, светодиодные фары головного света.

Цены Hyundai Staria в Украине

Самый доступный Hyundai Staria в базовой комплектации Comfort оценен в 1,06 млн гривен. За машину в комплектации Business придется отдать минимум 1,15 млн грин, а Business + обойдется минимум в 1,32 млн грн. Топ-весрия Top стоит от 1,57 млн.