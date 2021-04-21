Футбольные клубы "Атлетико" и "Интер" объявили о выходе из Суперлиги
Испанский футбольный клуб "Атлетико" и итальянский "Интер" объявили о выходе из Суперлиги Европы. Ранее от участия в турнире отказались британские команды.
Об этом сообщили пресс-службы клубов "Атлетико" и "Интер" на своих официальных сайтах.
"Совет директоров мадридского "Атлетико", собравшись в эту среду утром, решил официально проинформировать Суперлигу и остальные клубы-основатели о своем решении окончательно не оформлять официальный статус в проекте", - говорится в сообщении испанского клуба.
Отмечается, что решение о присоединении к проекту европейской Суперлиги было принято в обстоятельствах, которых "сегодня больше нет". Также подчеркивается, что для клуба важна гармония между всеми группами и особенно с фанатами команды.
В итальянском "Интере" также подтвердили выход из проекта европейской Суперлиги и заявили о стремлении дать болельщикам лучший футбольный опыт и инновации. "FC Internazionale Milano подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги", - говорится в сообщении.
При этом в клубе отметили, что футбол, как и любой вид спорта, должен быть заинтересован в постоянном улучшении проведения соревнований и продолжать привлекать болельщиков всех возрастов во всем мире. "С этим видением мы продолжим работать вместе с учреждениями и всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим", - резюмировали в команде.
Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.
В ночь на 21 апреля, всего спустя два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования".