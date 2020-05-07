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В футбольном клубе "Фиорентина" обнаружили коронавирус

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 22:07
В футбольном клубе "Фиорентина" обнаружили коронавирус
Иллюстративное фото (violanation.com)

Коронавирусом заболели 3 футболиста

В итальянском футбольном клубе "Фиорентина" обнаружили инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт футбольного клуба.

По данным клуба, коронавирус подтвердили у 6 представителей "Фиорентины". В частности, коронавирусом заразились трое игроков и трое работников футбольного клуба. Имена инфицированных не называются.

Отмечается, что все больные коронавирусом представители футбольного клуба находятся в самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Федерации футбола Италии исключили возможность досрочного завершения футбольного сезона. Досрочное завершение может привести к серьезным проблемам и большим убыткам.

Также РБК-Украина писало, что немецкая Бундеслига может возобновить матчи уже с 15 мая. Однако матчи будут проводиться с соблюдением строгих ограничений и без болельщиков на стадионах.

Кроме того, клубы английской Премьер-лиги готовятся к возможности сыграть весь следующий сезон без болельщиков на стадионах. Клубы рассматривают возможность провести весь сезон-2020/21 без болельщиков.

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