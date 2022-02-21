Футболистка "Ливерпуля" шокировала хет-триком за полчаса и нарвалась на замену: подробности курьеза

Футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур в матче за сборную Новой Зеландии против США забила три автогола. Матч завершился победой американок со счётом 5:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Kawowo Sports.
Сборная Новой Зеландии встречалась со сборной США в рамках турнира SheBelieves.
Защитница новозеландской сборной Мейкала Мур забила три автогола в первом тайме, на 5-й, 6-й и 36-й минуте.
Сразу после третьего гола футболистку заменили.
Что интересно, Мур сделала "классический хет-трик", забив правой ногой, головой и левой ногой.
Напомним, что экс-звезда АПЛ Джек Уилшер нашел новый скромный клуб.
Добавим, что "Динамо" переиграло чемпиона Латвии в последнем матче на сборах.
К слову, звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение.