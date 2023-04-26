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"Фундація Течія" відкрила програму протезування для військових і цивільних

Фото: "Фундація Течія" відкрила програму протезування для військових і цивільних (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Громадська організація "Фундація Течія" профінансувала перший кейс протезування в рамках нового проекту "Нестримні". Вони оплатили оновлення протеза для Максима Іванченка - офіцера ЗСУ і викладача кафедри вогневої підготовки Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Вартість оновлення - 430 тисяч грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Максим Іванченко брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення - у звільненні Київщини й Харківщини.

Влітку 2022 року він разом із побратимами їхав на ротацію в Київській області. Водій не впорався з керуванням, в результаті чого автівка злетіла з дороги. Іванченко отримав численні травми та втратив праву ногу вище коліна.

Офіцер переніс кілька операцій і отримав протез за державний кошт. Та через те, що травма сталася не під час бойових дій, функціонал протеза був обмеженим: не вистачало динаміки стопи і рухливості колінного вузла. Військовому вирішила допомогти "Фундація Течія" разом з Центром протезування, ортезування та реабілітації "Без обмежень".

Для військового виготовили і встановили протез з більш функціональними колінним суглобом та стопою, а також з потужною гідравлічною системою й більш природною механікою ходи.

У рамках проекту допомогу в протезуванні можуть отримати військові і постраждалі під час війни цивільні, які з певних причин не можуть отримати її від держави.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми допомагаємо захисникам України. А з 2023 року спрямовуємо додаткові зусилля на реабілітацію наших захисників, захисниць і цивільних, що втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Це наша маленька подяка українцям, яких не стримує ні ворог, ні травми, ні будь-що інше", - розповідає Олег Крот, директор фундації й керівний партнер холдингу TECHIIA.

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