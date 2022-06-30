"Фундація Течія" передала для фронта автомобилей на 500 тысяч долларов

"Фундація Течія" помогла партнерам купить 70 автомобилей для украинских защитников. Это полноприводные внедорожники и пикапы, которые партиями привозили из-за границы, ремонтировали и передавали в горячие точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда .

Вместе они стоят более $500 тысяч (14,5 млн грн).

В организации также отмечают, что потребность в транспорте на передовой постоянна: подвоз боеприпасов, лекарств и еды, эвакуация раненых, выполнение мобильных боевых задач.

"Мы имеем связь с различными подразделениями и уже наработали каналы логистики. Поэтому быстро собрали потребности, помогли выкупить машины, провести обслуживание и доставить защитникам", - заявил Максим Бобраницкий, волонтер "Фундація Течія".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундація Течія" приобрела и передала защитникам Украины гуманитарной помощи на более чем $21 млн (620 млн грн): это бронированные средства защиты, разведывательная техника, оптика, тактическая одежда, снаряжение и др.