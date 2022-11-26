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ФСБ вбила трьох "українських диверсантів". Ними виявились страйкболісти з Воронежа, - ЗМІ

Фото: у Воронежі ФСБ вбила трьох страйкболістів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вбиті співробітниками ФСБ Росії у Воронежі "українські диверсанти", скоріш за все, являлись місцевими фанатами комп’ютерної гри.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання The Moscow Times.

Так, 23 листопада в ФСБ Росії заявили, що ліквідували трьох "членів законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології" при спробі "диверсії на військових та енергетичних об’єктах Воронезької області". Під час затримання ті нібито намагалися чинити збройний опір.

В розслідуванні журналістів йдеться про те, що двоє з убитих належали до воронезького страйкбольного товариства. Одного з них охарактеризували як прихильника Олексія Навального і "звичайного роботягу", а інший дотримувався анархістської ідеології і був відомий під псевдонімом із комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

До гри відсилала і символіка, яку носили загиблі. У одного з загиблих був прапор з символами угруповання "Свобода" з S.T.A.L.K.E.R. - вовк з написом "Воля". Пропагандисти на "Росія-1" назвали його "прапором ультраправої націоналістичної партії "Воля".

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала російського агента, якого ФСБ відправила до Києва для підготовки диверсії. Його було перекинуто до столиці ще до початку війни.

Раніше повідомлялось, що в мережі з’явилися фото катівень ФСБ зі звільненого Херсона.

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