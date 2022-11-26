ФСБ вбила трьох "українських диверсантів". Ними виявились страйкболісти з Воронежа, - ЗМІ

Так, 23 листопада в ФСБ Росії заявили, що ліквідували трьох "членів законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології" при спробі "диверсії на військових та енергетичних об’єктах Воронезької області". Під час затримання ті нібито намагалися чинити збройний опір.

В розслідуванні журналістів йдеться про те, що двоє з убитих належали до воронезького страйкбольного товариства. Одного з них охарактеризували як прихильника Олексія Навального і "звичайного роботягу", а інший дотримувався анархістської ідеології і був відомий під псевдонімом із комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

До гри відсилала і символіка, яку носили загиблі. У одного з загиблих був прапор з символами угруповання "Свобода" з S.T.A.L.K.E.R. - вовк з написом "Воля". Пропагандисти на "Росія-1" назвали його "прапором ультраправої націоналістичної партії "Воля".