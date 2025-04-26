ФСБ нібито затримала виконавця ліквідації генерала Москалика
ФСБ нібито затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб. Його підозрюють у ліквідації російського генерала Ярослава Москалика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram.
За даними Цаплієнка, ФСБ заявила, що затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб і виконавцем ліквідації генерала Ярослава Москалика.
Фото: Ігнат Кузін (t.me/Tsaplienko)
Цаплієнко зауважив, що наразі відомо про те, що Ігнат Кузін у січні цього року придбав автомобіль, в якому пізніше була встановлена вибухівка, а в березні орендував квартиру в тому ж під'їзді будинку в Балашисі, де проживав Москалик.
"Де саме та за яких обставин відбулося затримання, цього в повідомленні немає", - зауважив журналіст.
Як повідомляє російське видання ТАСС, у ФСБ заявили, що підрив машини в Балашисі, де загинув генерал Москалик, здійснив український куратор.
За їх даними саморобний вибуховий пристрій, яким нібито підірвали автомобіль і вбили генерала Москалика, складався з тротилових шашок, болтів і цвяхів,
Крім того, ФСБ вважає, що затриманий за підозрою у вбивстві генерала Москалика нібито був завербований спецслужбами України у квітні 2023 року.
Загибель генерала РФ у Підмосков'ї
Нагадаємо, що вчора, у п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під Москвою вибухнуло авто російського генерала. Пізніше стало відомо, що загинув 59-річний Ярослав Москалик - високопоставлений генерал з Генштабу РФ.
Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї та відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет РФ заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.
Детально про те, що відомо про генерала, а також про те, як він причетний до переговорів з Україною, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що окрім Москалика вчора у російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Як з'ясувалось, він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.
Детальніше про загибель російського конструктора, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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