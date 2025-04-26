ФСБ нібито затримала виконавця ліквідації генерала Москалика

ФСБ нібито затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб. Його підозрюють у ліквідації російського генерала Ярослава Москалика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Андрія Цаплієнка у Telegram .

За даними Цаплієнка, ФСБ заявила, що затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб і виконавцем ліквідації генерала Ярослава Москалика.

Фото: Ігнат Кузін (t.me/Tsaplienko)

Цаплієнко зауважив, що наразі відомо про те, що Ігнат Кузін у січні цього року придбав автомобіль, в якому пізніше була встановлена вибухівка, а в березні орендував квартиру в тому ж під'їзді будинку в Балашисі, де проживав Москалик.

"Де саме та за яких обставин відбулося затримання, цього в повідомленні немає", - зауважив журналіст.

Як повідомляє російське видання ТАСС, у ФСБ заявили, що підрив машини в Балашисі, де загинув генерал Москалик, здійснив український куратор.

За їх даними саморобний вибуховий пристрій, яким нібито підірвали автомобіль і вбили генерала Москалика, складався з тротилових шашок, болтів і цвяхів,

Крім того, ФСБ вважає, що затриманий за підозрою у вбивстві генерала Москалика нібито був завербований спецслужбами України у квітні 2023 року.