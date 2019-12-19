ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт: что известно

Федеральная служба безопасности Российской Федерации квалифицировала стрельбу в Москве как теракт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В российской спецслужбе отметили, что стрелок действовал в одиночку. Кроме этого в ФСБ заявили, что проникновения в здание спецслужбы не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы около 17:00 по Киеву неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова вблизи здания ФСБ. По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего стрелок выбежал на улицу.

На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Движение транспорта на улице Большая Лубянка было перекрыто.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека. Позже в правоохранительных органах РФ подтвердили гибель двоих - нападавший стрелок, а также один сотрудник Федеральной службы охраны ФСБ. Личность мужчины, устроившего стрельбу, на данный момент устанавливается.

В российском Минздраве сообщили, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Москве.