ФСБ готує теракти на окупованих територіях України та в РФ: партизани назвали мету

Російські спецслужби планують здійснити кілька терактів на тимчасово окупованих територіях України та в самій РФ проти місцевого населення. ФСБ країни-агресора хоче після цього звинуватити представників партизанських рухів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на рух спротиву окупації " АТЕШ ".

Зазначається, що про такі плани розповіли українським підпільникам інформатори серед російських спецслужб.

"Це стандартна методика ФСБ, яку вони вже застосовували раніше для посилення репресій та тотального контролю", - звертають увагу у русі.

Також партизани зауважили, що у рамках підготовки до цих провокацій влада РФ заздалегідь оголосила "АТЕШ" терористичною організацією.

"Нагадуємо, що наш рух діє виключно проти російських військових окупантів та засуджує будь-які злочини проти мирних громадян. Окупанти не зможуть приховати своїх справжніх злочинів за фальшивими інсценуваннями", - наголошують у русі.

Минулі попередження були після теракту під Москвою

Нагадаємо, у квітні минулого року партизани також повідомляли, що представники російських спецслужб намагаються організувати терористичний акт. Метою провокації тоді також вказувалася подальша спроба ФСБ перекласти відповідальність за нього на українських партизанів та учасників підпілля.

Зазначимо, що таке попередження з боку підпільників було заявлене невдовзі після випадку в російському Красногорську в Підмосков'ї, коли кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у ТЦ "Кросус Сіті хол". Того ж вечора (22 березня 2024 року) у Кремлі стали натякати, що до теракту нібито може бути причетна "українська сторона", а потім влада РФ відкрито стала брехати про якісь "українські сліди" тощо, геть ігноруючі числені факти про джихадистів "ІДІЛівців".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність "ІДІЛ" до нападу у Підмосков'ї, та відкинули участь у подіях України. Також тоді у Держлепі США озвучили думку, що РФ намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту. Крім того, стало відомо, що Іран також попереджав Кремль про небезпеку атаки ісламістів.

У ГУР Міноборони України теракт під Москвою назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.