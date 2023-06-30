ФСБ дали завдання вбити Пригожина, - Буданов

ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Це сталося після того, як він спробував влаштувати збройний заколот в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю The War Zone .

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже", - заявив Буданов.

При цьому він наголосив - так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

"Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - сказав Буданов.

Описуючи власні відчуття від новини про початок бунту Пригожина, керівник ГУР акцентував, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України. Буданов підтвердив, що про наміри здійснити подібні дії всередині РФ для української воєнної розвідки було відомо давно.

"Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України - ред.), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам РФ", - звернув увагу Буданов.

Водночас, за його словами, "вагнерівці" вже не представлятимуть загрозу для України.

"Ми не очікуємо появи ПВК "Вагнера" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий. Оскільки ці найманці проявили себе більш потужною бойовою силою, на відміну від регулярної армії держави-агресора", - додав Буданов.

Також він уточнив, що внаслідок короткого бунту Пригожина було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

Заколот "вагнерівців" в Росії

Нагадаємо, що 24 червня вранці власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями влаштував заколот в Росії.

Він звинуватив главу Міноборони РФ Сергія Шойгу, з яким має тривалу ворожнечу, в навмисному ударі по "вагнерівцях" і оголосив так званий "марш справедливості". Пригожин заявляв, що дістанеться Москви і "розбереться" не тільки із Шойгу, а й головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Однак його заколот тривав не так довго. Вже до вечора Пригожин, найманці якого дісталися до Ростова, Воронежа і Московської області, розвернув їх у зворотному напрямку, а згодом втік до Білорусі.

Зазначимо, що щодо можливих планів ліквідації Пригожина вже інформували в ЗМІ. CNN писало, що ватажка "вагнерівців" можуть вбити у Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.