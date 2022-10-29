ФРТУ закликала НКРЕКП не підвищувати тариф на диспетчеризацію електроенергії

"ФРТУ не погоджується із опублікованим проектом та виступає проти зростанням тарифу на диспетчеризацію електроенергії. Під час війни, коли нищиться логістичний комплекс, заблоковані порти, а транспортна інфраструктура потребує додаткових коштів на відновлення, будь-яке зростання тарифу на диспетчеризацію електроенергії призведе до негативних наслідків, адже витрати галузі зростуть на +2,3 млрд грн в рік", - сказано у листі.

Крім того, у ФРТУ зазначили: підвищення тарифу буде стимулювати скорочення попиту на електроенергію, що призведе до зменшення надходжень "Укренерго", а значить - до подальшої необхідності підняття тарифу. Тим часом, компанія "Укренерго" у свої розрахунки заклала завищені прогнози, перегляд яких дасть резерв, якого вистачить на утримання тарифу на поточному рівні.

"Основною статтею витрат, що зумовлює зростання тарифу на диспетчеризацію, є витрати на придбання допоміжних послуг, що зростають з 16,7 млрд грн у 2022 р. до 66,3 млрд грн (+296%). Відповідно до обґрунтування, це викликано зростанням вартості резерву заміщення (робота на газу) з 4,6 до 8,6 млрд грн. Проте таке зростання не можна пояснити ані зростанням цін на газ, ані з точки зору обсягів споживання, яке впало через війну", - підкреслили у ФРТУ.

При цьому обсяг фактичних витрат НЕК "Укренерго" на придбання допоміжних послуг у 2021 р. склав приблизно 5,4 млрд грн - що на 40% менше, ніж закладено у тариф на диспетчеризацію електроенергії на 2021 рік, вказують у ФРТУ.

"З цього випливає економія коштів у обсязі 3,6 млрд грн: ці кошти можна було б направити для покриття всіх додаткових потреб оперативно-технологічного управління. І до закінчення 2022 р. тариф на диспетчеризацію електроенергії залишати на поточному рівні 62,13 грн/МВт.год", - резюмували у ФРТУ.

Раніше з проханням не підвищувати тариф на диспетчеризацію електроенергії звернулися також металурги.

Як відомо, "Укренерго" ініціювала підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії відразу на 273%, з 62 до 232,03 грн/МВт.год, а також на передачу електроенергії на 84% - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.