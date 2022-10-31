ФРТУ просить НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії у 2022 році

"Фахівці підприємств, що входять до складу ФРТУ, уважно проаналізували ситуацію щодо передбачуваного зростання тарифу на передачу електроенергії та дійшли до висновку, що в сучасних реаліях таке підвищення є руйнівним для галузі, адже витрати галузі зростуть на +700 млн грн в рік", - вказується у листі.

У ФРТУ зазначили: під час війни, коли нищиться логістичний комплекс, порти заблоковані, а транспортна інфраструктура потребує додаткових коштів на відновлення, будь-яке зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до негативних наслідків, а попит на електроенергію буде скорочуватися, що призведе до падіння доходів Укренерго.

Крім того, у ФРТУ підкреслили: підвищення тарифу можна уникнути, якщо Укренерго проведе перерахунок частини витрат, які є завищеними.

"Основною причиною зростання тарифу є очікування зростання вартості електроенергії внаслідок підняття граничних цін РДН до 3/6 тис. грн - з 8,3 до 15,8 млрд грн (+89%). При цьому дане рішення досі не прийняте, отже, його не можна враховувати в калькуляції тарифу. До того ж, за експертними розрахунками підвищення price cap’ів не дасть зростання цін на е/е більш ніж 15-30% (протягом року). А отже, до кінця 2022 р. тариф на передачу електроенергії має залишатися на поточному рівні 345,64 грн/МВт.год", - резюмували у ФРТУ.