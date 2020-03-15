ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Отмечается, что решение снизить ставку почти до нуля было принято из-за экономического спада на фоне коронавируса.

Ставка будет сохраняться, пока федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США не будет уверен, что экономика сможет справиться с последними событиями.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 1-1,25% годовых. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение ФРС. Он заявил, что это правильное решение, однако недостаточное. Трамп считает, что ФРС должна снижать ставки более агрессивно, поскольку США находятся в неравных условиях по сравнению с другими странами, где ставки более низкие.

Ранее страны G7 заявили о готовности предпринять все возможные шаги для защиты мировой экономики от влияния коронавируса. Как отмечалось в заявлении, руководители финансовых органов внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее влиянием на рынки и экономические условия.