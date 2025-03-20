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На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков

Четвер 20 березня 2025 17:03
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На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков Фото: журналіст Дмитро Бєндіков (facebook.com/media.1plus1)
Автор: Валерія Поліщук

18 березня на війні загинув журналіст Дмитро Бєндіков. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав життя, виконуючи бойове завдання на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 1+1 media.

Бєндіков був випусковим редактором сайту TSN. Він приєднався до команди 1+1 media у червні 2023 року, а вже в липні 2024-го став до лав Сил безпеки й оборони України.

У минулому Дмитро Бендіков був частиною команди РБК-Україна. Редакція РБК-Україна висловлює співчуття рідним і близьким Дмитра.

На фронті загинув журналіст Дмитро БєндіковФото: журналіст Дмитро Бєндіков (facebook.com/media.1plus1)

Колеги згадують Дмитра як енергійну та життєрадісну людину, яка навіть на передовій знаходила час підтримати друзів і поділитися історіями зі служби. Він любив журналістику та повністю віддавався своїй роботі.

"Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Він відвойовував шматок землі, де народився, і віддав за неї своє життя", - заявила керівниця сайту Світлана Панюшкіна.

У Дмитра залишилася літня мама, Ганна Семенівна. Їй можна допомогти за цими реквізитами:

За даними Інституту масової інформації, Бєдніков став 102 у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати серед журналістів

Від початку повномасштабного російського вторгнення багато українських журналістів стали на захист України. На жаль, серед медійників є загиблі - як українці, так і представники іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, на фронті загинув захисник України й режисер монтажу Олег Сарело.

Читайте також, що відомо про загиблого волонтера та бойового медика Пітера Фуше з Великої Британії.

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