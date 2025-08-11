На фронті загинув відомий художник-анаріхіст Давид Чичкан

За словами його побратимів, митець отримав поранення під час відбиття штурму російської піхоти 8 серпня. Наступного ранку його серце зупинилося. Йому було 39 років.

У повідомленні зазначається, що Чичкан "завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості".

Побратими відмітили вміння Давида створювати навколо себе унікальну атмосферу та швидко знаходити підхід до людей будь-яких поглядів та систем моралі, залишаючись вірним власним переконанням.

"Він вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, що переживає їхній народ. Його загибель - величезна втрата для нас", - зазначається у повідомленні.

Художник Давид Чичкан (Instagram.com/davidchichkan)

Детальніше про художника

Давид Чичкан народився у 1986 році в родині художників Іллі Чичкана і Тетяни Ілляхової.

Він не здобув вищої мистецької освіти, послідовно розвивав власну творчість як інструмент соціальної та політичної критики.

Чичкан розглядав мистецтво як засіб змін та підтримки робітничих верств, наголошував, що створює роботи насамперед для працівників, а себе окреслював словом "рисувальник".

У своїй діяльності він використовував графіку, плакат, живопис, стріт-арт, перформанс і текст.

Чичкан був анархо-синдикалістом та виступав за децентралізацію і принципи солідарності.

"Анархістські переконання - це мій ескапізм, дивовижний світ і подушка в екзистенційну яму, щоб падати м'якше", - описував він свої переконання.