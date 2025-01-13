На фронті загинув відомий фотограф та військовий Руслан Ганущак

На фронті трагічно загинув воєнний фотограф, оператор і військовослужбовець Збройних сил України Руслан Ганущак з Івано-Франківська. Він залишив по собі безцінний архів, що зберігатиме історію боротьби України за свободу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення у Facebook прессекретарки Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталії Коцкович, яка була другом Руслана
"Загинув мій друг. Руслан Ганущак – це людина-легенда, і я хочу, щоб про його працю заради перемоги знали всі", – написала вона.
Руслан, відомий за позивним "Остап", розпочав свою діяльність у 2014 році як воєнний оператор, будучи бійцем батальйону "Азов". Його об'єктив фіксував події на Донбасі, зокрема у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар'їнці. Він став документалістом, який показував світові злочини російських військових.
Загинув фотограф та військовий Руслан Ганущак (фото: Наталія Коцкович)
Серед його знакових робіт – фільм "Брат за брата" про грузинських добровольців, що демонструвався у США, Британії та інших країнах. У 2016 році він створив документальну стрічку "Два дні в Іловайську", яка розповідала про події на початку Іловайського котла.
У 2022 році, служачи в 92-й механізованій бригаді ЗСУ, Руслан продовжував свою місію, документуючи війну через фото та відео. Його роботи стали свідченням героїзму українських воїнів і трагедії війни. Рік тому в Івано-Франківську відбулася виставка його світлин, яка відкрила для багатьох глядачів правду про події на фронті.
Загинув фотограф та військовий Руслан Ганущак (фото: Наталія Коцкович)
Раніше РБК-Україна писало, що на війні, захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Збройних сил України Олег Сарело, який був режисером монтажу проєкту "Реальна історія". Олег Сарело народився та виріс у Приморську, місті неподалік Бердянська, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією.
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