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На фронті загинув відомий фотограф та військовий Руслан Ганущак

Понеділок 13 січня 2025 10:53
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На фронті загинув відомий фотограф та військовий Руслан Ганущак Фото: Загинув фотограф та військовий Руслан Ганущак (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

На фронті трагічно загинув воєнний фотограф, оператор і військовослужбовець Збройних сил України Руслан Ганущак з Івано-Франківська. Він залишив по собі безцінний архів, що зберігатиме історію боротьби України за свободу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення у Facebook прессекретарки Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталії Коцкович, яка була другом Руслана

"Загинув мій друг. Руслан Ганущак – це людина-легенда, і я хочу, щоб про його працю заради перемоги знали всі", – написала вона.

Руслан, відомий за позивним "Остап", розпочав свою діяльність у 2014 році як воєнний оператор, будучи бійцем батальйону "Азов". Його об'єктив фіксував події на Донбасі, зокрема у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар'їнці. Він став документалістом, який показував світові злочини російських військових.

На фронті загинув відомий фотограф та військовий Руслан Ганущак

Загинув фотограф та військовий Руслан Ганущак (фото: Наталія Коцкович)

Серед його знакових робіт – фільм "Брат за брата" про грузинських добровольців, що демонструвався у США, Британії та інших країнах. У 2016 році він створив документальну стрічку "Два дні в Іловайську", яка розповідала про події на початку Іловайського котла.

У 2022 році, служачи в 92-й механізованій бригаді ЗСУ, Руслан продовжував свою місію, документуючи війну через фото та відео. Його роботи стали свідченням героїзму українських воїнів і трагедії війни. Рік тому в Івано-Франківську відбулася виставка його світлин, яка відкрила для багатьох глядачів правду про події на фронті.

На фронті загинув відомий фотограф та військовий Руслан Ганущак

Загинув фотограф та військовий Руслан Ганущак (фото: Наталія Коцкович)

Раніше РБК-Україна писало, що на війні, захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Збройних сил України Олег Сарело, який був режисером монтажу проєкту "Реальна історія". Олег Сарело народився та виріс у Приморську, місті неподалік Бердянська, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією.

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