UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

На фронті загинув український військовий і технік освітлення Інокентій Запоточний

Фото: Загинув Інокентій Запоточний (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Під час виконання бойового завдання 2 січня 2025 року загинув український військовослужбовець Інокентій Запоточний. Він також був головним техніком з освітлення на знімальних майданчиках компанії PATRIOT Rental та команди Film Crew.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його подругу Наталію Треніну.

За її словами, на початку наступного тижня відбудеться кремація, а згодом — вечір пам’яті, присвячений життю Інокентія.

"Дякуємо нашій світлій близькій людині за дружбу, співпрацю, захист і приклад неймовірної людини. Лети далі, бо як ти казав: "тут фсьо, фатіт", — написала вона, звертаючись до загиблого.

Свої співчуття висловила і HR-директорка PATRIOT Rental та засновниця Film Crew Academy Ганна Устенко.

"Кеша. Вчора загинув Інокентій Запоточний, наш ТОП гафер PATRIOT Rental. Серце на шматки! Честь! Завжди згадуємо тебе…", — написала вона, поділившись болем від втрати колеги та друга.

Інокентій Запоточний запам’ятався своїм друзям і колегам не лише як професіонал своєї справи, але й як людина з великим серцем, чия відданість справі надихала багатьох.

Раніше РБК-Україна писало, що захищаючи Україну, на фронті загинув військовослужбовець ЗСУ та режисер монтажу проєкту "Реальна історія" Олег Сарело. Про це 9 грудня повідомила команда проєкту. Олег виріс у Приморську, місті неподалік Бердянська, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВійськовийЗагинув