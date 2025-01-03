На фронті загинув український військовий і технік освітлення Інокентій Запоточний

За її словами, на початку наступного тижня відбудеться кремація, а згодом — вечір пам’яті, присвячений життю Інокентія.

"Дякуємо нашій світлій близькій людині за дружбу, співпрацю, захист і приклад неймовірної людини. Лети далі, бо як ти казав: "тут фсьо, фатіт", — написала вона, звертаючись до загиблого.

Свої співчуття висловила і HR-директорка PATRIOT Rental та засновниця Film Crew Academy Ганна Устенко.

"Кеша. Вчора загинув Інокентій Запоточний, наш ТОП гафер PATRIOT Rental. Серце на шматки! Честь! Завжди згадуємо тебе…", — написала вона, поділившись болем від втрати колеги та друга.

Інокентій Запоточний запам’ятався своїм друзям і колегам не лише як професіонал своєї справи, але й як людина з великим серцем, чия відданість справі надихала багатьох.