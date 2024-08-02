На фронті загинув тренер із тхеквондо з Луцька Тарас Пархомук

Що відомо про смерть Тараса Пархомука

Про загибель захисника України повідомили у Федерації тхеквондо України.

"Сумна звістка сколихнула родину тхеквондо (Всесвітню федерацію тхеквондо). Зі скорботою повідомляємо, що захищаючи Україну від російських загарбників, під час виконання бойового завдання загинув наш колега, тренер з м. Луцьк Тарас Пархомук", - йдеться у дописі федерації у Facebook.

Уточнюється, що підтримати дружину та доньку полеглого бійця можна за такими реквізитами: 5168745177647234 (Пархомук Ольга).

"Висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним та близьким! Вічна Слава Герою України", - підсумували у федерації.

Повідомлення про загибель Пархомука (скриншот: facebook.com/groups/Taekwondo.WTF.Ukraine)

У Луцькій міській раді уточнили, що Пархомук Тарас Григорович народився 15 липня 1992 року та був мешканцем села Забороль Луцької міської територіальної громади.

Зазначається, що він проходив військову службу за контрактом - у складі військової частини Національної гвардії України (НГУ) на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.

"Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області", - розповіли в міській раді.

Відспівування полеглого захисника відбудеться у суботу, 3 серпня, о 10:30 - у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.

Поховають Пархомука на кладовищі у селі Забороль.

"Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна памяять, честь та шана Герою", - підсумували у Луцькій міськраді.

Пост міської ради Луцька (скриншот: facebook.com/lutskrada)