На фронті загинув співзасновник підрозділу "Гострі Картузи"

"Сьогодні для мене найчорніший і найтяжчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм. В бою отримав поранення, несумісні з життям, і назавжди пішов на небеса. Спи спокійно, брате", - написав він.

Разом з тим у Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" повідомили, що Спіцин народився й виріс на Харківщині. До повномасштабного вторгнення мав власний будівельний бізнес, займався благодійною діяльністю - безоплатно викладав англійську мову дітям-сиротам, власним коштом здійснив ремонт у дитячому психоневрологічному санаторії.

Фото: Антон та Олександр Спіцини (Facebook)

Бойова група "Гострі картузи"

"Гострі Картузи" - бойова група ударних безпілотників у складі спецпідрозділу Нацгвардії "Омега", створена в Харкові. Наразі воїни підрозділу знищують противника та обороняють українські території в районі Липців на Харківському напрямку.