ua en ru
Пн, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На фронті загинув співзасновник підрозділу "Гострі Картузи"

Понеділок 03 лютого 2025 18:39
UA EN RU
На фронті загинув співзасновник підрозділу "Гострі Картузи" Фото: Антон Спіцин (facebook.com/CentromegaNGU)
Автор: Валерія Поліщук

На фронті загинув командир і співзасновник бойової групи "Гострі картузи" другого окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії Антон Спіцин. Він воював із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис його брата Олександра в Facebook.

"Сьогодні для мене найчорніший і найтяжчий день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм. В бою отримав поранення, несумісні з життям, і назавжди пішов на небеса. Спи спокійно, брате", - написав він.

Разом з тим у Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" повідомили, що Спіцин народився й виріс на Харківщині. До повномасштабного вторгнення мав власний будівельний бізнес, займався благодійною діяльністю - безоплатно викладав англійську мову дітям-сиротам, власним коштом здійснив ремонт у дитячому психоневрологічному санаторії.

На фронті загинув співзасновник підрозділу &quot;Гострі Картузи&quot;Фото: Антон та Олександр Спіцини (Facebook)

Бойова група "Гострі картузи"

"Гострі Картузи" - бойова група ударних безпілотників у складі спецпідрозділу Нацгвардії "Омега", створена в Харкові. Наразі воїни підрозділу знищують противника та обороняють українські території в районі Липців на Харківському напрямку.

Сьогодні стало відомо, що під час виконання бойового завдання загинув 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов, який майже три роки захищав Україну від російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Загибель героя
NEWS
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
DAILY
Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори