На фронті загинув скульптор Тарас Шевченко. Йому було лише 25 років

9 березня на фронті загинув скульптор і співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" 25-річний Тарас Шевченко. Він став на захист України разом з батьком ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення співробітника нацпарку Івана Русєва у Facebook .

Що відомо про полеглого Героя

"Не стало молодої, неймовірно світлої людини, видатного скульптора української Бессарабії. Його вбила війна, на яку для захисту країни він одразу пішов разом з батьком Олександром, як тільки вторгнулася в нашу країну рашистська навала", - написав Русєв.

Також він додав, що кілька років тому у нацпарку на ділянці "Тузлівська Амазонія", що на колишньому місці військового полігону, встановили скульптуру пелікана "Дедал", автором якої є Тарас Шевченко.

Тарас Шевченко (фото з відкритих джерел)

Тарас Шевченко загинув 9 березня (фото: Facebook/Ivan Rusev)

"Арт-об'єкт зроблений з гіпсу, розміром реального птаха, що демонструє його велич. Потім Тарас ще зробив скіфську бабу і бабака. Дивовижні скульптури - пам'ять про неймовірно творчу і талановиту людину, яку вбила клята війна", - зазначив Русєв.

Тарас Шевченко на відкритті скульптури пелікана (фото: Facebook/Тузлівські лимани)

Скульптури Тараса Шевченка (фото: Facebook/Ivan Rusev)