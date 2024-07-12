На фронті загинув музикант й актор Ігор Воронка: що відомо

Повідомлення про смерть

Про смерть артиста повідомила його дружина Марина на своїй сторінці у Facebook.

"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня", - написала вона.

У дописі зазначається, що наразі неможливо влаштувати похорон і навіть отримати офіційні документи про загибель захисника України, адже "ця територія захоплена".

Виходячи з цього, офіційно Воронка значиться як зниклий безвісти.

"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", - підсумувала дружина полеглого бійця.

Допис дружини Воронки (скриншот: facebook.com/marina.rayevska)

Мистецька платформа Open Opera Ukraine, в проектах якої брав участь Ігор, також повідомила про втрату.

"Отримали страшну звістку - на полі бою загинув Ігор Воронка... Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта й актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", - йдеться у дописі.

Публікація Open Opera Ukraine (скриншот: facebook.com/OpenOperaUkraine)