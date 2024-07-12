На фронті загинув музикант й актор Ігор Воронка: що відомо

На фронті, захищаючи Батьківщину, загинув талановитий оперний співак і актор Ігор Воронка.
РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події.
Про смерть артиста повідомила його дружина Марина на своїй сторінці у Facebook.
"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня", - написала вона.
У дописі зазначається, що наразі неможливо влаштувати похорон і навіть отримати офіційні документи про загибель захисника України, адже "ця територія захоплена".
Виходячи з цього, офіційно Воронка значиться як зниклий безвісти.
"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", - підсумувала дружина полеглого бійця.
Допис дружини Воронки (скриншот: facebook.com/marina.rayevska)
Мистецька платформа Open Opera Ukraine, в проектах якої брав участь Ігор, також повідомила про втрату.
"Отримали страшну звістку - на полі бою загинув Ігор Воронка... Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта й актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", - йдеться у дописі.
Публікація Open Opera Ukraine (скриншот: facebook.com/OpenOperaUkraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув юрист і письменник Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".
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