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На фронті загинув льотчик-винищувач Денис Кирилюк, - Міноборони

Фото: на фронті загинув пілот Денис Кирилюк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 28 березня, на фронті загинув заступник командира 831 авіаційної ескадрильї бригади тактичної авіації майор Денис Кирилюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Ми тебе ніколи не забудемо. 80 бойових вильотів, 70 з яких - під час повномасштабного вторгнення. Орден "За мужність" III ступеня отримав у серпні 2022 року", - написали в Міноборони.

Нагадаэмо, що днями на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай, який був добровольцем, що захищав Україну.

Також ми повідомляли, що у районі Бахмута загинув доброволець з Естонії.

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