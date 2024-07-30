На фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе: що відомо

Захищаючи Україну на фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе.
РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію.
Про загибель воїна стало відомо з дописів його знайомих і побратимів у соціальних мережах.
"Мій Бондо зник. Він поліг у бою, як герой. Він бився до останньої кулі", - йдеться у дописі Вано Надірадзе у Facebook.
Публікація Вано Надірадзе (скриншот: facebook.com/Вано Надірадзе)
"На фронті загинув грузинський доброволець. Грузинський боєць Бондо Гагнідзе загинув внаслідок кулевого поранення під час прямого зіткнення з російськими військовослужбовцями на Донеччині", - підтвердив дещо згодом автор цифрового контенту Отар Гаврилович на своїй сторінці у Facebook.
Уточнюється, що чоловік воював у складі 2 механізованого батальйону "Росомахи" 67 ОМБр.
"Світла та вічна пам'ять Герою. Глибокі співчуття рідним та близьким.
Світла пам'ять всім полеглим за Україну Героям", - підсумовується у дописі.
Допис Отара Гавриловича (скриншот: facebook.com/otar.gavrilovich)
На персональній сторінці Бондо Гагнідзе люди згадують його теплими та щирими словами:
Бондо Гагнідзе поклав життя за Україну (скриншот: facebook.com/bondogagnidze)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув музикант й актор Ігор Воронка.
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