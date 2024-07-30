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На фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе: що відомо

Бондо Гагнідзе загинув внаслідок кулевого поранення (фото: facebook.com/bondogagnidze)
Автор: Ірина Костенко

Захищаючи Україну на фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе.

РБК-Україна розповідає, що відомо про трагічну подію.

Що відомо про смерть Бондо Гагнідзе

Про загибель воїна стало відомо з дописів його знайомих і побратимів у соціальних мережах.

"Мій Бондо зник. Він поліг у бою, як герой. Він бився до останньої кулі", - йдеться у дописі Вано Надірадзе у Facebook.

Публікація Вано Надірадзе (скриншот: facebook.com/Вано Надірадзе)

"На фронті загинув грузинський доброволець. Грузинський боєць Бондо Гагнідзе загинув внаслідок кулевого поранення під час прямого зіткнення з російськими військовослужбовцями на Донеччині", - підтвердив дещо згодом автор цифрового контенту Отар Гаврилович на своїй сторінці у Facebook.

Уточнюється, що чоловік воював у складі 2 механізованого батальйону "Росомахи" 67 ОМБр.

"Світла та вічна пам'ять Герою. Глибокі співчуття рідним та близьким.
Світла пам'ять всім полеглим за Україну Героям", - підсумовується у дописі.

Допис Отара Гавриловича (скриншот: facebook.com/otar.gavrilovich)

На персональній сторінці Бондо Гагнідзе люди згадують його теплими та щирими словами:

  • "Вічна пам'ять! Герою України! Герою Грузії!"
  • "Мій друг і спільник злочину. Самий крутий грузин"
  • "Нехай Господь упокоїть вашу сміливу душу!..."
  • "Нехай душа твоя спочиває з миром.. Слава героям!"
  • "Бондо, якби я не знала тебе, твоя трагедія розбила мені серце. Нехай твоя патріотична душа спочиває з миром"
  • "Спочивай з миром, справжній мужній чоловіче. Мої співчуття рідним. Серце розривається"
  • "Герой - це слово, яке тобі підходить. Бондо бро"

Бондо Гагнідзе поклав життя за Україну (скриншот: facebook.com/bondogagnidze)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на фронті загинув музикант й актор Ігор Воронка.

Читайте також, що відомо про загиблого волонтера та бойового медика Пітера Фуше з Великої Британії.

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