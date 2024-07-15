На фронті загинув артист "Дикого театру" Микола Ленок

На фронті під Часовим Яром загинув музикант і артист Микола Ленок.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події.

Повідомлення про смерть

Про смерть артиста повідомив "Дикий театр" на своїй сторінці у Facebook.

"З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часовим Яром загинув наш гармоніст Микола Ленок", - йдеться у дописі.

Уточнюється, що чоловік незмінно виступав у складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне" режисера Максима Голенка (анархічного вестерну, який вперше показали у 2020 році).

"Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам'ять", - наголосили його колеги з цивільного життя.

У театрі повідомили також, що в артиста залишились жінка та двоє малолітніх дітей.

Допомогти родині полеглого захисника можна за реквізитами картки дружини Миколи - Олесі Ленок - 5457 0822 9664 4615.

Допис "Дикого театру" (скриншот: facebook.com/wildtheatre.ua)

Зазначимо, що український незалежний "Дикий театр" був створений у Києві у 2016 році та не має постійної бази - вистави проводяться на різних локаціях. Вони спрямовані на провокацію та діалог із глядачем, підняття гостро соціальних питань.

Залучаючи молодих художників, режисерів, акторів, композиторів, перекладачів і відеомейкерів заклад експериментує у формі драматичного та імерсійного театру.

Його вистави створюються за творами сучасних українських та зарубіжних авторів і часто мають вікові обмеження.