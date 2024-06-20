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На фронті загинув 42-річний екс-борець із греко-римської боротьби Віталій Болюх

Віталію Болюху було 42 роки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

На Харківщині під час бойового завдання загинув 42-річний військовий Болюх "Савич" Віталій - екс-борець із греко-римської боротьби, родом із Тернопільської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Федерація греко-римської боротьби м.Тернопіль у Facebook.

Захисник загинув під час бойового завдання

"Сумна звістка для борцівської сім’ї Тернополя. 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області у боях героїчно загинув вихованець "КДЮСШ з греко-римської боротьби" ТМР - Болюх (Савич) Віталій Андрійович. Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям", - йдеться у повідомленні.

Про обставини загибелі та про місце і час поховання у Федерації не уточнили.

Віталій загинув під час виконання бойового завдання (фото: facebook.com/wrestling.ternopil)

Під повідомленням про загибель Героя знайомі і друзі Віталія, а також небайдужі українці залишають скорботні коментарі.

Українці висловлюють співчуття з приводу загибелі Віталія (скриншот)

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