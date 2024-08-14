На фронті загинув 27-річний пілот Олександр Мигуля

Заслуги Олександра Мигуля

Бригада тактичної авіації міста Васильків на своїй сторінці у Facebook пише, що з початку повномасштабного вторгнення Олександр Мигуля здійснив понад 160 бойових вильотів. Його заслуги включають збиті ворожі ракети, врятовані тисячі життів мирних громадян, а також значний внесок у авіаційну підтримку Сухопутних військ України.

Він неодноразово завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях агресора, знищував скупчення живої сили та техніки, тим самим перешкоджаючи просуванню ворога на територію мирної країни. За свою службу військовий льотчик був удостоєний державних нагород – орденів "За мужність" ІІІ та ІІ ступеня.

"Українська авіація втратила не просто льотчика, а бойового побратима, справжнього професіонала своєї справи, великого патріота, який понад усе прагнув для Батьківщини Перемоги", – йдеться у повідомленні.

Олександр Мигуля (фото: 40 бригада тактичної авіації)

На сторінці MilitaryAviation.in.UA у соцмережі "X" показали відео роботи загиблого льотчика.

Що відомо про загиблого пілота

Олександр Мигуля народився у квітні 1997 року. Він навчався у Харківському університеті Повітряних сил.

Під час приуроченого до 15-річчя Повітряних сил Збройних сил України авіапоказу у серпні 2019 року він давав коментар 5 каналу. У розмові із журналістами Олександр розповів, що стати льотчиком його мотивував дідусь, який захоплювався авіацією.

"Йому так і не довелося стати льотчиком, тому я вирішив втілити його мрію в життя", – сказав Олександр Мигуля.

Олексанр Мигуля (фото: Facebook)

Він тоді також зазначав, що під час навчання здійснив більше 50 вильотів, але кожний із них супроводжувався стресом. Це змусило Олександра Мигуля зробити висновок, що пілот має бути холоднокровним.

Олександр Мигуля (фото: 40 бригада тактичної авіації)