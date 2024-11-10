На фронті загинув 22-річний британець, який захищав Україну

Видання пише, що Тіндал-Дрейлер загинув під час оборони наглядового пункту у вівторок, 5 листопада. Інших подробиць його смерті поки немає.

До того, як приєднатися до захисту України від російського агресора, британський громадянин закінчив військовий коледж та працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.

У соцмережах мати загиблого написала, що взвод називає його "героєм" та "найхоробрішим з усіх".

"22 роки - це молодий вік. Але ти жив і помер, дотримуючись свого серця, душі та моральних принципів. Спочивай зі світом і допомагай доглядати за тими, хто пішов з життя", - додала Каллума Керолайн Тіндал.

У свою чергу в Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що готові надати сім'ї загиблого необхідну допомогу.