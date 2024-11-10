На фронті загинув 22-річний британець, який захищав Україну

На війні в Україні загинув 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який боронив нашу країну від ворога. Він був військовим Інтернаціонального легіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Видання пише, що Тіндал-Дрейлер загинув під час оборони наглядового пункту у вівторок, 5 листопада. Інших подробиць його смерті поки немає.
До того, як приєднатися до захисту України від російського агресора, британський громадянин закінчив військовий коледж та працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.
У соцмережах мати загиблого написала, що взвод називає його "героєм" та "найхоробрішим з усіх".
"22 роки - це молодий вік. Але ти жив і помер, дотримуючись свого серця, душі та моральних принципів. Спочивай зі світом і допомагай доглядати за тими, хто пішов з життя", - додала Каллума Керолайн Тіндал.
У свою чергу в Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що готові надати сім'ї загиблого необхідну допомогу.
Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що у війні за Україну загинув тайванський воїн-доброволець. Відомо, що смерть спецпризначенця пов'язана з ворожим обстрілом. Він став другим громадянином Тайваню, який загинув на українському полі бою.
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