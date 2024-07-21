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На фронті в Україні загинув доброволець із Польщі

Фото: доброволець із Польщі Томаш Секала загинув в Україні (pap.pl)
Автор: Наталія Гурковська

На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Секала. З ним попрощалися на Байковому цвинтарі у Києві 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Військовий належав до Легіону інтернаціональної територіальної оборони.

Поховають воїна у Польщі.

Загибель добровольців з інших країн на війні в Україні

Вже відомо про велику кількість випадків загибелі добровольців з інших країн в Україні. Буквально днями повідомлялося, що у боях за Україну загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому шпиталі після поранення.

Додамо, що у червні на війні в Україні загинули доброволець із Нідерландів та естонський доброволець Мартін Яегер. Останній став третім громадянином Естонії, який загинув, боронячи Україну. Крім того, у червні стало відомо про загибель на фронті добровольця із Чехії.

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