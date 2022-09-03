UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На фронте погиб участник АТО, который врывался в Кабмин с гранатой

Фото: ветеран АТО Владимир Прохнич с товарищем (facebook.com/life.tretyakov)
Автор: Иван Носальский

В боях против российских оккупантов погиб ветеран АТО Владимир Прохнич. Он известен тем, что в августе прошлого года пытался захватить здание Кабмина с гранатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его товарища Александра Третьякова в Facebook.

"Вечная память, Владимир. Соболезнования родным и близким", - написал Третьяков.

Напомним, что Прохнич 4 августа 2021 года пришел в Кабмин, выдернул из гранаты предохранительное кольцо и заявил о захвате здания. После этого он приказал двум сотрудникам правительства находиться рядом, а охранникам - держаться в стороне и не применять оружие.

В ходе переговоров с подозреваемым правоохранители уговорили его привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Прохнича признали вменяемым и поместили под стражу. Но позже его отпустили под домашний арест из-за необходимости лечения большого количества ранений.

После полномасштабного вторжения России мужчина пошел воевать, поскольку обвинительного приговора суда еще не было. Он участвовал в боях за Ирпень, после этого был переброшен на другое направление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украиныветеран АТОВойна России против Украины