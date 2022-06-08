На фронте испытывают "трубу разведчика": для чего нужно оборудование
Фото: на фронте испытывают "трубу разведчика" (gur.gov.ua)
Фонд "Вернись живым" испытывает на фронте "видеотрубу разведчика". Она позволит уменьшить количество потерь из-за атак вражеских снайперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Как сообщалось, украинские военные, которые сейчас проходят обучение по овладению западным оружием, закончили теоретическую часть и перешли к практике. Сейчас учатся стрелять из гаубиц PzH 2000.
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