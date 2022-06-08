На фронте испытывают "трубу разведчика": для чего нужно оборудование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Как сообщалось, украинские военные, которые сейчас проходят обучение по овладению западным оружием, закончили теоретическую часть и перешли к практике. Сейчас учатся стрелять из гаубиц PzH 2000.

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