From hero to zero. Перша ракетка світу зганьбилася в іншому виді спорту: відео

26-річна білоруска не поладнала з м'ячем, більшим за тенісний. Першу ракетку світу запросили продемонструвати футбольні навички.

Сабаленко виклик прийняла, але "челендж" провалила. Замість удару в один із отворів у воротах вона поцілила прямісінько в голову дівчині-фотографу. Тенісистка відразу побігла перепросити, але репортер запевнила, що з нею все гаразд.

"Наша номер один у світі Аріна Сабаленко наносить серйозну шкоду в Ер-Ріяді", – підписала відео Жабер, додавши смайлики сміху крізь сльози.

Аріна Сабаленко на WTA Finals-2024

Білоруска приїхала на Підсумковий турнір у статусі першої ракетки світу. Два тижні тому вона обійшла в класифікації польську тенісистку Ігу Свьонтек.

Сабаленко потрапила до "фіолетової" групи змагань. Там її суперницями будуть італійка Жасмін Паоліні, Єлена Рибакіна з Казахстану та китайська спортсменка Чжен Ціньвень. У півфінал проб'ються дві найкращі тенісистки квартету.

Сабаленко вчетверте поспіль вийшла на WTA Finals. Найвищим її досягненням залишається програний француженці Каролін Гарсії фінал 2022 року.