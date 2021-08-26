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Фрегат США взорвали ракетами и авиабомбами во время учений: появилось видео

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Вашингтон, Четверг 26 августа 2021 11:23
Фрегат США взорвали ракетами и авиабомбами во время учений: появилось видео Фото: в США разнесли фрегат во время военных учений ()
Автор: Анастасия Рокитна

США провели масштабные военные учения Large Scale Exercise 2021 в Тихом океане. В ходе учений разнесли на куски фрегат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на YouTube- канал ВМС США.

Военные взорвали списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Ему нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате обстрела корабль раскололся пополам и затонул.

Удары по фрегату наносились с помощью противокорабельных ракет UGM-84 Harpoon и управляемых авиабомб AGM-154 (JSOW).

Вместе с тем, американские морские пехотинцы опробовали запуск противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) с новых беспилотных наземных пусковых установок NMESIS.

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