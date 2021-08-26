Фрегат США взорвали ракетами и авиабомбами во время учений: появилось видео

США провели масштабные военные учения Large Scale Exercise 2021 в Тихом океане. В ходе учений разнесли на куски фрегат.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на YouTube - канал ВМС США.

Военные взорвали списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Ему нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате обстрела корабль раскололся пополам и затонул.

Удары по фрегату наносились с помощью противокорабельных ракет UGM-84 Harpoon и управляемых авиабомб AGM-154 (JSOW).

Вместе с тем, американские морские пехотинцы опробовали запуск противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) с новых беспилотных наземных пусковых установок NMESIS.