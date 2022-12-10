Французька TotalEnergies відмовляється від акцій російського "Новатек"

TotalEnergies терміново продає свої 19,4% акцій, а також звільняє своїх представників з ради директорів російського "Новатеку". У компанії заявили, що рішення набирає чинності негайно, а доходи від інвестицій не включатимуть до фінансової звітності.

Зазначається, що такий крок скоротить запаси нафти TotalEnergie на 1,7 млрд барелів. Збитки оцінюються у 3,7 млрд доларів.

Французька компанія, на відміну від своїх конкурентів британської Shell, норвезької Equinor та американської ExxonMobile, не виводила бізнес із Росії, попри війну в Україні, і часто критикувалася. Директор компанії Патрік Пуянне заявив, що причиною такої політики є "доставка зрідженого газу до Європи".

Варто зазначити, що TotalEnergies все ще зберігає свою частку в російських проектах "Ямал ЗПГ" та "Арктик ЗПГ-2".

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розкритикували TotalEnergies за роботу у Росії.

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