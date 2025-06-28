У Франції з'явився сервіс замовних убивств UberKills? Що насправді пишуть ЗМІ

Зокрема, російські медіа стверджують, що нібито в месенджері замовник пише менеджеру сервісу, який передає потрібні відомості та зброю виконавцю.

Далі ЗМІ пишуть, що з UberKills Le Monde нібито пов'язує вбивство молодого чоловіка в комуні Воль-ан-Велен на сході Франції у квітні. Зокрема, убитого звали Абдель Хакім і його в нього вистрілили тричі.

За даними французького видання, чоловік був наркоторговцем. Його завербували через Telegram, як і підозрюваного у вбивстві. Напад транслювали в соцмережі Snapchat.

Незабаром, через кілька днів, поліція знайшла підозрюваного у вбивстві - ним виявився 18-річний Мохамед Г., його заарештували в будинку батьків.

За інформацією Le Monde, знову ж таки, як стверджують РосЗМІ, у період пандемії в Telegram було створено сервіс для наркокур'єрів UberShit - його маскували під службу доставки їжі. Пізніше в месенджері нібито створили "сервіс для замовних убивств UberKills".

Також повідомляється, що гонорари за напади становлять тисячі євро, а більшість виконавців - це неповнолітні.

Про що насправді йдеться

Якщо звернутися до оригіналу публікації, то жодної згадки про сервіси UberShit та UberKills, що працюють на основі Telegram, - немає.

Водночас Le Monde справді пише, що наркоторговця та підозрюваного у вбивстві завербували через Telegram. Зокрема, уточнюється, що останнього завербували через рекламу.

"Із сімейної резиденції в Божоле Абдель Хакім Б. не зміг встояти перед рекламою в Telegram, що обіцяє щоденну зарплату в 220 євро за посаду "grateur", посередника між торговцями і покупцями", - йдеться в оригіналі статті.

Якщо звернутися до іншої публікації Le Monde, там підтверджують, що в країні справді є проблеми з наркотиками. Неповнолітні постачальники, продавці та наймані кілери - є найважливішою проблемою в боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин.

"Контекст тривожний, захоплення наркоторгівлі серед молоді ніколи не було таким сильним", - висловилася Каролін Нісанд, директор Судового захисту молоді (PJJ).

Що ж стосується фраз про UberShit и UberKills, про це висловився прокурор апеляційного суду Екс-ан-Провансу Франк Растуль.

"Ми перейшли від "ubershit" (нікчемних приводів для сварок -ред.) до "uberkill" (убивства з нікчемного приводу - ред.). Люди вбивають через запаморочливу дрібницю, як ніби купують скутер", - сказав він.