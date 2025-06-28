У Франції з'явився сервіс замовних убивств UberKills? Що насправді пишуть ЗМІ
У Франції нібито створили сервіс замовних убивств під назвою UberKills, який "працює" на основі Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde і росЗМІ.
Зокрема, російські медіа стверджують, що нібито в месенджері замовник пише менеджеру сервісу, який передає потрібні відомості та зброю виконавцю.
Далі ЗМІ пишуть, що з UberKills Le Monde нібито пов'язує вбивство молодого чоловіка в комуні Воль-ан-Велен на сході Франції у квітні. Зокрема, убитого звали Абдель Хакім і його в нього вистрілили тричі.
За даними французького видання, чоловік був наркоторговцем. Його завербували через Telegram, як і підозрюваного у вбивстві. Напад транслювали в соцмережі Snapchat.
Незабаром, через кілька днів, поліція знайшла підозрюваного у вбивстві - ним виявився 18-річний Мохамед Г., його заарештували в будинку батьків.
За інформацією Le Monde, знову ж таки, як стверджують РосЗМІ, у період пандемії в Telegram було створено сервіс для наркокур'єрів UberShit - його маскували під службу доставки їжі. Пізніше в месенджері нібито створили "сервіс для замовних убивств UberKills".
Також повідомляється, що гонорари за напади становлять тисячі євро, а більшість виконавців - це неповнолітні.
Про що насправді йдеться
Якщо звернутися до оригіналу публікації, то жодної згадки про сервіси UberShit та UberKills, що працюють на основі Telegram, - немає.
Водночас Le Monde справді пише, що наркоторговця та підозрюваного у вбивстві завербували через Telegram. Зокрема, уточнюється, що останнього завербували через рекламу.
"Із сімейної резиденції в Божоле Абдель Хакім Б. не зміг встояти перед рекламою в Telegram, що обіцяє щоденну зарплату в 220 євро за посаду "grateur", посередника між торговцями і покупцями", - йдеться в оригіналі статті.
Якщо звернутися до іншої публікації Le Monde, там підтверджують, що в країні справді є проблеми з наркотиками. Неповнолітні постачальники, продавці та наймані кілери - є найважливішою проблемою в боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин.
"Контекст тривожний, захоплення наркоторгівлі серед молоді ніколи не було таким сильним", - висловилася Каролін Нісанд, директор Судового захисту молоді (PJJ).
Що ж стосується фраз про UberShit и UberKills, про це висловився прокурор апеляційного суду Екс-ан-Провансу Франк Растуль.
"Ми перейшли від "ubershit" (нікчемних приводів для сварок -ред.) до "uberkill" (убивства з нікчемного приводу - ред.). Люди вбивають через запаморочливу дрібницю, як ніби купують скутер", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в країні планують заборонити доступ до соцмереж для підлітків до 15 років.
Крім того, влада Франції планує заборонити продаж ножів неповнолітнім через інтернет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.