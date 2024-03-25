У Франції стурбовані безпекою Олімпіади після теракту під Москвою

"Франція, оскільки ми захищаємо універсальні цінності та виступаємо за світськість... перебуває під особливою загрозою, особливо під час таких екстраординарних подій як Олімпійські ігри", - зазначив Дарманен.

Він пообіцяв, що французька поліція, жандарми, префекти, спецслужби будуть готові до того, щоб забезпечити безпеку на Олімпіаді.

"У нас дуже ефективна система розвідки. Ми припиняємо підготовку змов майже щомісяця", - додав міністр.

За його словами, глави французьких спецслужб проведуть зустріч у четвер, "щоб обговорити всі висновки щодо атаки на Москву".