У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті

У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців. Були вбиті п'ятеро людей, в тому числі двоє агентів безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як пише видання, п
BFMTV
Як повідомлялось, літній чоловік відкрив стрілянину по прихожанах мечеті на півдні Франції, двоє людей отримали поранення.
Крім того, у Франції через стрілянину в барі були поранені шестеро людей. Чоловік під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік.
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