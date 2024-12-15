У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті

Як повідомлялось, літній чоловік відкрив стрілянину по прихожанах мечеті на півдні Франції, двоє людей отримали поранення.

Крім того, у Франції через стрілянину в барі були поранені шестеро людей. Чоловік під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік.

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