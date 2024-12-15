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У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті

Фото: у Франції сталася стрілянина біля табору для біженців, є вбиті (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців. Були вбиті п'ятеро людей, в тому числі двоє агентів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як пише видання, п

BFMTV

Як повідомлялось, літній чоловік відкрив стрілянину по прихожанах мечеті на півдні Франції, двоє людей отримали поранення.

Крім того, у Франції через стрілянину в барі були поранені шестеро людей. Чоловік під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік.

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