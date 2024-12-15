У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті
У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців. Були вбиті п'ятеро людей, в тому числі двоє агентів безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як пише видання, п'ятеро людей були застрелені цієї суботи, 14 грудня, в Лун-Пляж і Вормхаут поблизу Дюнкерка, що на півночі Франції.
"Після інциденту підозрюваний сам звернувся до жандармерії, його затримали та помістили під варту", - пишуть журналісти.
Чотири людини були застрелені з 16:00 до 16:30. Як розповів мер міста Ерік Роммель, жертви - двоє агентів безпеки та двоє мігрантів, були вбиті у двох різних місцях.
За його словами, двоє агентів стали мішенню зловмисника, коли патрулювали територію порту. Крім того, двох мігрантів, було вбито між Лун-Пляжем і Дюнкерком.
Підозрюваний, звернувшись до поліції, зізнався ще в одному, п'ятому вбивстві у Вормхауті.
"Рятувальників викликали о 15:15 у зв'язку з цим вбивством (п'ятим, - ред). Йдеться про 29-річного чоловіка, якого знайшли "бездиханним на дорозі загального користування та лежачим з дірою від кулі", він помер на місці", - додає BFMTV.
Як повідомлялось, літній чоловік відкрив стрілянину по прихожанах мечеті на півдні Франції, двоє людей отримали поранення.
Крім того, у Франції через стрілянину в барі були поранені шестеро людей. Чоловік під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік.
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