У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті

У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців. Були вбиті п'ятеро людей, в тому числі двоє агентів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Як пише видання, п 'ятеро людей були застрелені цієї суботи, 14 грудня, в Лун-Пляж і Вормхаут поблизу Дюнкерка, що на півночі Франції.

"Після інциденту підозрюваний сам звернувся до жандармерії, його затримали та помістили під варту", - пишуть журналісти.

Чотири людини були застрелені з 16:00 до 16:30. Як розповів мер міста Ерік Роммель, жертви - двоє агентів безпеки та двоє мігрантів, були вбиті у двох різних місцях.

За його словами, двоє агентів стали мішенню зловмисника, коли патрулювали територію порту. Крім того, двох мігрантів, було вбито між Лун-Пляжем і Дюнкерком.

Підозрюваний, звернувшись до поліції, зізнався ще в одному, п'ятому вбивстві у Вормхауті.