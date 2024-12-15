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У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті

Франція, Неділя 15 грудня 2024 09:26
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У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців: є вбиті Фото: у Франції сталася стрілянина біля табору для біженців, є вбиті (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Франції сталася стрілянина біля табору для біженців. Були вбиті п'ятеро людей, в тому числі двоє агентів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як пише видання, п'ятеро людей були застрелені цієї суботи, 14 грудня, в Лун-Пляж і Вормхаут поблизу Дюнкерка, що на півночі Франції.

"Після інциденту підозрюваний сам звернувся до жандармерії, його затримали та помістили під варту", - пишуть журналісти.

Чотири людини були застрелені з 16:00 до 16:30. Як розповів мер міста Ерік Роммель, жертви - двоє агентів безпеки та двоє мігрантів, були вбиті у двох різних місцях.

За його словами, двоє агентів стали мішенню зловмисника, коли патрулювали територію порту. Крім того, двох мігрантів, було вбито між Лун-Пляжем і Дюнкерком.

Підозрюваний, звернувшись до поліції, зізнався ще в одному, п'ятому вбивстві у Вормхауті.

"Рятувальників викликали о 15:15 у зв'язку з цим вбивством (п'ятим, - ред). Йдеться про 29-річного чоловіка, якого знайшли "бездиханним на дорозі загального користування та лежачим з дірою від кулі", він помер на місці", - додає BFMTV.

Як повідомлялось, літній чоловік відкрив стрілянину по прихожанах мечеті на півдні Франції, двоє людей отримали поранення.

Крім того, у Франції через стрілянину в барі були поранені шестеро людей. Чоловік під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік.

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