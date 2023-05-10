У Франції почали розслідування через загибель журналіста AFP на Донбасі

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про загибель французького журналіста.

Раніше ми також писали, що в Бахмуті 13 березня загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик.

Також ми повідомляли, що у боях з російськими окупантами загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан.

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