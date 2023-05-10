У Франції почали розслідування через загибель журналіста AFP на Донбасі

В середу, 10 травня, Національна антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування за фактом смерті відеожурналіста Армана Сольдіна з агентства AFP, який загинув під Бахмутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FRANCE 24.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли про загибель французького журналіста.
Раніше ми також писали, що в Бахмуті 13 березня загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик.
Також ми повідомляли, що у боях з російськими окупантами загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.