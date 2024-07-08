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У Франції після виборів сталися заворушення, поліція застосувала газ і шумові гранати

Фото: у Франції сталися протести (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін, Мілан Лєліч

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Зокрема, зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням, а у відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

Зазначимо, що у Нанті також трапилися зіткнення з поліцією. Там відомо про трьох затриманих, один поліцейський зазнав опіків.

Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального "Національного об'єднання".

Вибори в парламент Франції

Нагадаємо, раніше у неділю 7 липня у Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту). За даними екзит-полів, партія Марін Ле Пен,  яка відома своїми проросійськими поглядами та заявами зазнала поразки - вона на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів.

Так, перше місце на виборах здобуває ультралівий "Новий народний фронт", а на другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона А партія Ле Пен "Національне об'єднання".

Також варто зазначити, що коли наприкінці червня у першому турі найбільшу підтримку отримала ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, у Парижі також сталися заворушення.

Додамо, що Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

Детальніше про те, хто така Марін Ле Пен та що вона говорила про Україну, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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