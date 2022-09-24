У Франції депутати закликають розслідувати ймовірне фінансування партій Росією

У своєму листі до президента нижньої палати парламенту депутати заявили, що їх заклик, є наслідком недавнього розсекречення розвідкою США того факту, що Росія заплатила сотні мільйонів євро іноземним політичним партіям, аби впливати на вибори в їх країнах.

Депутати з партії президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед!" також відзначили, що партія проросійської депутатки Марін Ле Пен "Національне об'єднання" досі виплачує кредит, який їй був наданий російськими банками.

"Ці факти чітко вказують на бажання Росії впливати на французькі публічні дебати ... вони вимагають створення слідчого комітету, щоб встановити, чи отримували французькі політичні партії - і які саме - вигоду від російського фінансування", - написали депутати.

Згідно з розсекреченими даними американської розвідки, США очікують, що Росія все частіше намагатиметься таємно фінансувати зарубіжних політиків, аби підірвати міжнародні санкції, які були введені через війну на території України.