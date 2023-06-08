У Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку: є постраждалі

Інцидент стався у французькому місті Аннесі на південному сході країни. За попередньою інформацією, нападником виявився громадянин Сирії, який має законний статус біженця. Його вже затримали.

Поліція повідомила, що нападник поранив чотирьох дітей та дорослого. Двоє дітей зараз у критичному стані. За інформацією французьких ЗМІ, усім дітям близько трьох років.

На інцидент відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав напад "актом абсолютного боягузтва". У французькому парламенті вшанували інцидент хвилиною мовчання.

Нагадаємо, раніше у Польщі невідомий з ножем напав на трьох українок, одна з жінок загинула.

Також нещодавно у столиці Німеччини чоловік з ножем та гранатою напав на людей біля під'їзду житлового будинку.

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