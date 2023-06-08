UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Франції чоловік з ножем напав на дітей у парку: є постраждалі

Фото:у Франції чоловік напав з ножем на дітей у парку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік з ножем напав на дітей на території парку у Франції. Четверо дітей отримали поранення, двоє у критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався у французькому місті Аннесі на південному сході країни. За попередньою інформацією, нападником виявився громадянин Сирії, який має законний статус біженця. Його вже затримали.

Поліція повідомила, що нападник поранив чотирьох дітей та дорослого. Двоє дітей зараз у критичному стані. За інформацією французьких ЗМІ, усім дітям близько трьох років.

На інцидент відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав напад "актом абсолютного боягузтва". У французькому парламенті вшанували інцидент хвилиною мовчання.

Нагадаємо, раніше у Польщі невідомий з ножем напав на трьох українок, одна з жінок загинула.

Також нещодавно у столиці Німеччини чоловік з ножем та гранатою напав на людей біля під'їзду житлового будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франціядітиполиция