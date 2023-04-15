UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих

Фото: у Франції автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп, багато постраждалих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Бордо Франції автомобіліст на великій швидкості в'їхав у натовп. Шестеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні травми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання France Bleu.

Згідно з попереднім розслідуванням, чоловік не впорався з керуванням.

Зазначається, що інцидент стався під час перегонів. Автомобіль вилетів на повній швидкості на повороті внаслідок чого в'їхав у натовп глядачів.

Правоохоронці затримали чотирьох людей - водія автомобіля, та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.

Двоє 18-річних людей отримали сильні поранення внаслідок інциденту. Обох було госпіталізовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок аварії є постраждалі українці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяДТП